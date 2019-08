🔥 Bon plan Amazon : Enceinte Ultimate Ears Boom 3 à 92,99€ au lieu de 149€

Promo Ultimate Ears

La solidité avant tout

C'est l'incontournable Amazon qui a concocté cette bonne affaire très attrayante. Comme presque à chaque fois, la livraison à votre domicile est gratuite en France métropolitaine. Le site américain compte aussi vous faciliter la vie au moment de débourser vos euros puisque vous pourrez payer en quatre fois, soit 23,24€ par échéance. En ce qui concerne la garantie constructeur, elle est valable pour une durée d'un an. Maintenant, évoquons les capacités de ce modèle.L'diffuse du son à 360° avec une gamme de fréquence de 90 Hz - 20 kHz. La puissance sonore est donc de mise grâce à des basses aussi intenses que précises. Un Magic Button est également intégré. Ce dernier peut remplir plusieurs fonctions comme lire une musique, la mettre en pause voire même lancer des playlists entières venant d'Apple Music, Deezer ou encore Spotify. Par la simple pression d'un bouton, vous pourrez pratiquement paramétrer intégralement votre enceinte et lancer les morceaux que vous avez envie d'écouter.Puisqu'il s'agit d'une enceinte portable, ce modèle fabriqué par Ultimate Ears se devait d'être solide. Ainsi, nous constatons avec plaisir la présence d'une étanchéité impeccable avec la norme IP57. L'appareil peut être immergé dans l'eau pendant 30 minutes et flotte sans problèmes à la surface. La poussière ne mettra pas non plus à mal l'intégrité de l'enceinte. En ce qui concerne l'autonomie maintenant, tablez sur une durée de vie d'environ 15 heures. Enfin, vous pourrez connecter l'appareil à votre smartphone ou à une tablette en passant par le Bluetooth.L'est absolument parfaite pour partir en vacances. Elle vous accompagnera partout tout en restant discrète. La restitution sonore est extrêmement convaincante et le Magic Button est bien pratique à utiliser. Nous avons là un superbe produit qui vous permettra de profiter de vos musiques préférées durant de longues heures.