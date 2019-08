🔥 Bon plan Amazon : Pack Amazon Echo Dot + kit de démarage Hue à 114€ au lieu de 199€

Le pack Philips Hue + Echo dot à 114€

Un enceinte Echo Dot incluse dans le pack

Philips Hue est le pionnier des ampoules connectées . Ces ampoules colorées fonctionnent en WiFi grâce à un pont (inclus) et peuvent être contrôlées depuis les autres appareils connectés de la maison (smartphone, tablette, assistance vocale...). Les ampoules peuvent varier dans 16 mille couleurs différentes, que vous choisissez pour définir l'ambiance de la pièce. Vous pouvez aussi choisir la lumière blanche et contrôler sa température et son intensité. Quatre modes pré-existants sont intégrés: stimulation, concentration, lecture et détente. Les ampoules sont élégantes et se fixent sur des douilles standard. Profitez de tout le potentiel des maisons connectées avec Philips Hue! Le plus du pack: l' enceinte connectée Echo Dot incluse.L'enceinte connectée Echo Dot est un petit bijou d'Amazon qui fonctionne avec la commande vocale Alexa. Elle vous permet non seulement de contrôler vos ampoules connectées Philips Hue, mais aussi d'accéder à tous vos autres appareils connectés par la voix. Echo Dot est connectée en WiFi, et permet à Alexa de vous donner des renseignements sur ce que vous voulez: il suffit de poser la question. Elle donne aussi l'accès à toutes les plateformes de streaming de musique, a toutes les chaînes de radio. Vous pouvez aussi passer des appels vocaux, consulter la météo, régler des alarmes et des minuteurs. En couleur sable, l'enceinte Echo Dot est jolie et se fond dans le décor avec discrétion. Bref, ce kit a tout pour plaire, et un joli prix!