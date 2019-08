🔥 Bon plan Amazon : Enceinte portable bluetooth waterproof Aukey à 16,99€

L'enceinte bluetooth Aukey Waterproof à seulement 16,99€

Qualité et longévité

Cette enceinte tout terrain est réellement l'accessoire incontournable de l'été: sa couverture waterproof lui permet de fonctionner immergée dans 90cm d'eau. Les intempéries ne sont donc plus à craindre, et les chocs non plus! Sa construction en dur est recouverte d'une couche de silicone épaisse qui lui évite la casse en cas de chute.Avec sa forme compacte, vous pouvez la poser partout et l'emmener avec vous très facilement: elle n'est pas très lourde et pèse seulement un peu plus de 600g. Vous pouvez la fixer et la suspendre grâce à plusieurs points prévus à cet effet. Un port 1/4" - 20 permet de visser un trépied adaptable à de multiples supports. Vous pouvez donc l'attacher sur votre vélo, bateau, trottinette et partir à l'aventure avec votre musique!L'enceinte est garantie 24 mois et vous est livrée avec un câble audio 3,5mm et un câble micro USB. Les boutons d'utilisations sont eux aussi recouverts de silicone et permettent de prendre les appels transmis par le smartphone connecté en Bluetooth.préserve la qualité du son avec un double haut-parleur de 5W qui produit des basses profondes et des aigus clairs. On peut modifier le mode d'égalisation pour adapter la puissance du son selon qu'on se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur. Ainsi, le volume puissant pour l'extérieur sera plus grave à l'intérieur.Bien que puissante, l'enceinte n'en reste pas moins endurante: pour une heure de charge, on est garantis 5 heures d'écoute. Chargée au maximum, la batterie produit jusqu'à 30 heures de son discontinu. Pour la charger à bloc, 6 heures seront nécessaires. Le Bluetooth de type 4.1 porte à 10m et permet de connecter vos tablettes, smartphones.Bref, cette enceinte a tout pour plaire, et ce qui nous séduit surtout, c'est son prix mini ! Le code est valablesur Amazon. Obtenez cette enceinte résistante à tout et partez à l'aventure dès maintenant avec votre bande son sur vous!