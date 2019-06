⚡ Bon plan : tablette Huawei MediaPad M3 Lite 8" à 165€ au lieu de 220€

Huawei MediaPad M3 Lite ; la tablette pour tous !

Huawei frappe fort

C'est une fois de plus Amazon qui nous invite à consommer dans son temple avec cette réduction très intéressante. Ainsi, nous retrouvons la tablette du géant chinois qui embarque un superbe écran 8 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. Elle est équipée d'un processeur Qualcomm Snapdragon 435 Octo-Core ainsi que de 3 Go de RAM et d'une mémoire interne de 32 Go. Le tout fonctionnant sous le système d'exploitation Android 7.0.Avec ce modèle, vous aurez aussi droit à deux haut-parleurs stéréo Harman Kardon. La caméra frontale possède un capteur 8 mégapixels et vous pourrez même ajouter une carte micro SD afin de profiter de plus d'espace. Une prise Jack 3.5mm est de la partie et la batterie 4800 mAh vous permettra de bénéficier d'une grosse autonomie.La livraison de cet article est gratuite en France métropolitaine. Vous avez même la possibilité de payer en quatre fois, soit 41,24€ par échéance avec les frais offerts.