⚡ Réductions Amazon : clé USB, carte SD, SSD, tout le stockage à prix cassé

Faites place

Découvrez nos quatre supports de stockage à prix cassé

Vous l'aurez sans doute déjà deviné mais nous nous sommes focalisés sur les offres proposées par Amazon . Ainsi, nous vous rappelons que les frais de port sont uniquement offerts pour les achats à partir de 25€. Sur la plupart des articles que nous allons évoquer, vous devrez donc débourser quelques euros supplémentaires pour la livraison à domicile. Vous pouvez aussi vous abonner à Amazon Prime (30 jours gratuits puis 49€ par an) pour être livré gratuitement et très rapidement.Ainsi, dans cette sélection, vous trouverez plusieurs types de supports de stockage : clés USB, carte micro SD ou encore SSD . Les marques sont aussi variées avec des articles fabriqués paret. Les petits budgets y trouveront largement leur compte avec des prix allant de 4,93€ à 39,99€. Bref, place à la sélection !Nous débutons avec la. Attention car il s'agit d'une vente flash qui risque de rapidement disparaître. Ainsi, vous pourrez profiter d'un espace réel de 58,88 Go avec ce modèle. La vitesse de transfert est très élevée et la clé est rétrocompatible avec USB 2.0 / 1.1. Cela pourra donc faire varier la vitesse d'écriture et de lecture. Elle peut fonctionner sur tous les appareils comme des ordinateurs, Smart TV, Mac, tablettes et même imprimantes. La garantie est valable pendant un an.Passons maintenant. Elle possède de nombreuses similitudes avec le modèle détaillé ci-dessus. Tous vos appareils (sauf iPhone, iPad et iPod) sont compatibles et la vitesse de transfert est optimale. Il s'agit donc d'une excellente clé USB aux performances solides.Continuons avec le. Il consomme 25% d'énergie en moins par rapport aux versions précédentes et offre une vitesse de lecture séquentielle jusqu'à 560 Mo/s contre une vitesse d'écriture séquentielle maximale de 530 Mo/s. La durée moyenne de fonctionnement avant panne est de 1,75 million d'heures, ce qui en fait un SSD extrêmement fiable.Enfin, terminons avec la. Cet exemplaire vraiment très abordable est livré avec son adaptateur SD pour pouvoir lire vos données sur un PC par exemple. Le taux de transfert minimal atteint 4 Mo/s et la garantie est valable pendant 7 ans.Vous pouvez foncer !