La carte mère ROG STRIX B550-E GAMING en promo pour les Soldes chez Amazon

La carte mère ROG STRIX B550 E-Gaming proposé à prix soldé chez Amazon est dédiée au gaming et offre un très haut niveau de performance. Tout a été optimisé pour des résultats exceptionnels. Elle reçoit deux emplacements M.2 dont l’un répond à la nouvelle norme PCIe 4.0 ce qui permettra d’accélérer les temps d’accès avec les processeurs AMD Ryzen de 3ème génération.

Elle pourra accueillir 4 barrettes mémoire DDR4 4400+ pour un maximum de 128 Go. L’USB est géré par la puce S210 qui détecte automatiquement le type de périphérique qui s’y connecte. Son design est optimisé pour le refroidissement avec une optimisation des ventilateurs via l’application Fan Xpert4 ou depuis le Bios UEFI. Son alimentation se fait via un connecteur 14+2 broches.