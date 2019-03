⚡️ Bon plan : SSD Portable SanDisk Extreme Disque Flash 500 Go à 104,99€ au lieu de 159,90€

34% d'économies sur le SSD portable SanDisk

Le disque portable et robuste pour les baroudeurs

Les disques SSD deviennent de plus en plus abordables. Mais une petite promotion ne fait jamais de mal. Nous vous proposons ainsi de jeter un œil sur Amazon , où le SSD portable de 500 Go SanDisk Extreme passe àau lieu de 159.90€. C'est pas moins de 54.91€ de baisse, soit 34% du prix de base de ce disque flash à grande capacité.Si vous voyagez souvent et que vous voulez assurer la protection de vos données les plus précieuses, il y a le. Logé dans une coque renforcée contre les chocs et certifiée IP55, il est idéal pour les baroudeurs. Ni l'eau, ni la poussière ne lui font peur.Ce disque flash offre en plus une confortable, avec des débits en lecture et écriture allant jusqu'à 550 Mo/s. Sa connexion avec les ordinateurs s'effectue via USB-C, divers adaptateurs étant fournis dans la boite.