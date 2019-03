🔥 Bon plan : Nouvel Echo Dot à 39,99€ au lieu de 59,99€

Echo Dot V3 : Alexa toujours plus efficace

Les meilleures enceintes connectées de 2019 Les enceintes connectées dotées d'un assistant vocal connaissent un succès croissant. Et pour cause, elles proposent un potentiel d'utilisation très étendu, capable de gérer un grand nombre de missions. Que ce soit l'activation de certains appareils connectés, écouter de la musique sur Spotify ou Deezer, lire une recette de cuisine à haute voix ou contrôler la température intérieure, leur utilité ne cesse de croître.

Pour sa troisième génération d'enceinte connectée, Amazon a mis les petits plats dans les grands. Le design se veut ainsi plus agréable, reprenant le contour en tissu des enceintes plus onéreuses du constructeur américain. Les bords ont aussi été arrondis, rendant l'appareil bien plus élégant que les anciennes générations. Les microphones captent mieux la voix, ce qui améliore là aussi le confort d'utilisation lors des conversations. Vous pouvez aussi connecter une enceinte externe via Bluetooth ou casque grâce à la connectique du Nouvel Echo Dot.