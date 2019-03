⚡️ Bon plan : Amazon Fire TV Stick toujours en promotion à 39,99€ au lieu de 59,99€

Le prix a pris un bon coup de bâton !

On prend les mêmes et on recommence

Comme vous l'aurez sans doute compris, c'est donc Amazon qui applique des promotions sur ses propres produits. En plus de cela, vous avez droit à la livraison gratuite si vous vous faites livrer en France métropolitaine. Maintenant, nous allons rapidement survoler ce que cette "Basic Edition" a dans le ventre.Cette sorte de clé USB (qui vient en réalité se brancher sur le port HDMI de votre écran) permet d'accéder directement à plus de 4000 applications pour visionner du contenu comme. Vous pouvez aussi naviguer sur les réseaux sociaux si vous vous ennuyez un peu. Il s'agit donc d'un véritable portail multimédia.Avec cet appareil, vous apprécierez une qualité de streaming exceptionnelle (à condition de posséder une bonne connexion internet bien évidemment). L'Amazon Fire TV Stick possède 8 Go d'espace de stockage et 1 Go de RAM. Vous pourrez ainsi télécharger des jeux vidéo comme Pac-Man 256, Crossy Road et bien plus encore...