Soldes Amazon : pack clavier et souris sans fil Logitech MK270 à moins de 25€

Compatibles avec les systèmes d'exploitation Windows et ChromeOS, le clavier et la souris de la marque Logitech peuvent être utilisés sur PC et sur les ordinateurs portables. Ce sont des modèles sans fil qui devront être raccordés par l'intermédiaire d'un nano-récepteur USB (portée maximale de 10 mètres).

Concernant le clavier, huit touches de raccourci et un pavé numérique composé de touches directionnelles et de neuf touches F sont disponibles. Il mesure 44.1 cm x 14.9 cm x 1.8 cm et pèse 481 grammes.

De son côté, la souris affiche des dimensions de 6 cm x 9.9 cm x 3.9 cm et un poids de 50 grammes.