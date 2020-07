Le volant Logitech G920 et son levier de vitesse soldés à 258,99€ chez Amazon

Ce pack Logitech est destiné aux utilisateurs d'une console Xbox One et/ou d'un PC/Mac (systèmes Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.10 ou plus récent).Le Logitech G920 Driving Force est compatible avec pas mal de jeux comme Forza Motorsport 6 ou Forza Horizon 2. Le volant est équipé d'un retour de force à deux moteurs et d'un système à engrenages hélicoïdaux silencieux. De leur côté, les pédales intègrent la commande des gaz, des pédales d'embrayage et de freins. Il sera alors possible de changer les vitesses de manière confortable.