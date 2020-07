Soldes Amazon : le TOP des bons plans et promos high-tech du lundi matin

Mercredi prochain sera officiellement lancée la 3ème démarque des Soldes d'été. Au programme de cette nouvelle semaine de Soldes : des réductions toujours plus fortes sur un très grand nombre de produits high-tech, parfois dignes des French Days et parfois même du Black Friday.



Pour les plus impatients, sachez que la deuxième démarque nous réserve encore de très bonnes surprises ! Du côté des jeux vidéo par exemple, la célèbre Nintendo Switch Lite est encore plus abordable que jamais.

On observe également de belles promotions sur les PC portables et notamment les modèles orientés gaming. La marque HP s'illustre particulièrement ces derniers temps du côté des promotions avec les PC les HP Pavillon 15" et HP Pavillon 17" embarquant respectivement des cartes graphiques GTX 1050 et GTX 1650. Autre bonne nouvelle du côté des bons plans, Fnac et Darty ont lancé un grand déstockage sur l'Apple iPhone 11 Pro.

Enfin, on observe également durant ces Soldes de belles promotions sur les services en ligne. On pense notamment aux forfaits mobiles 4G, ainsi qu'aux VPN qui affichent à quelques semaines de la rentrée des prix imbattables.

Nous scannons chaque jour les linéaires numériques des e-commerçants pour votre partager en temps réel les derniers bons plans et promotions et toujours au meilleur prix. Si vous voulez être sûr de ne rien rater de ces Soldes 2020, restez connecté tout au long de la journée sur Clubic, faites vous plaisir avant la rentrée et achetez malin, sans vous ruiner !