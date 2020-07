Soldes Cdiscount : le pc portable Pavilion gaming 17" avec GTX 1650 à 799€ !

Ce HP Pavillion n'est sans doute pas le mieux équipé, ni le plus performant ou le plus complet, mais avec la belle remise proposée ici, force est de constater qu'il s'agit d'un bon rapport qualité/prix pour un PC gamer qui se situe en entrée de gamme.

Equipé d'une dalle IPS de 17" avec rétroéclairage WLED, il offre de belles couleurs avec une image visible en toute circonstance puisque l'écran (mat) est traité contre les reflets.

La carte graphique qui lui est associée, une NVIDIA GTX 1650 dotée de 4 GO de DDR5, est idéale avec ce genre d'écran puisqu'elle fait tourner très confortablement la plupart des titres en Full HD, avec une consommation électrique qui reste relativement faible. Le processeur est aussi forgé du même bois, sans être un modèle particulièrement puissant, il embarque tout de même 4 coeurs / 8 threads avec une fréquence qui peut atteindre 4.10 GHz en mode Turbo Boost. Pour résumer, il s'agit d'une configuration qui fait quelques compromis, mais qui devrait convenir à la plupart des joueurs qui n'ont pas d'exigences trop élevées et qui ne souhaitent pas casser leur tirelire. Constat que l'on peut faire aussi avec la mémoire RAM : une seule barrette de 8 Go de DDR4 (2666 MHz), mais un emplacement de libre pour en ajouter une deuxième !