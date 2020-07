Soldes Apple : déstockage de l'iPhone 11 Pro 64 Go chez Fnac et Darty

Tout d'abord, nous allons partir en direction de la Fnac qui propose le mobile d'Apple en quatre coloris différents : gris sidéral, argent, vert nuit et or (bientôt en stock). De son côté, Darty se contente de mettre en avant le smartphone avec sa robe grise. Dans tous les cas, le prix est fixé à 999€ et la livraison à domicile comme en magasin est offerte. Bien entendu, le paiement en plusieurs fois est d'actualité chez les deux e-commerçants. Enfin, la garantie de base est valable pendant deux ans.

À présent, passons aux caractéristiques techniques de l'iPhone 11. Celui-ci est pourvu d'un écran Liquid Retina de 6,1 pouces avec une définition de 1792 x 828 pixels. Le processeur embarqué est un Apple A13 Bionic épaulé par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go.

En terme de performances, cela se traduit par une vitesse optimale sur l'interface et au moment de passer d'une application à une autre. Tous les jeux vidéo téléchargeables se lanceront également sans difficulté et aucun ralentissement ne viendra gâcher vos parties. Bref, c'est une bombe !