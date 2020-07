Le PC portable HP Pavilion Gaming soldé au prix de 529,99€ chez Cdiscount !

C'est donc dans le cadre de la 2ème démarque des soldes d'été 2020 que Cdiscount permet à ses membres de se procurer le HP Pavilion 15-cx0047nf à prix réduit.

Affiché au tarif initial de 579,99 euros, le PC portable dédié au Gaming voit son prix diminuer à 529,99 euros ; soit une remise immédiate de 50 euros de la part du site marchand.

Pour information, pour tout achat du laptop signé HP, l'antivirus Norton 360 Deluxe (valable un an et pour un utilisateur) vient s'ajouter automatiquement au panier. Pour ceux et celles qui ne sont pas intéressés, il est possible de retirer l'article.

À propos des frais de port, ils sont gratuits pour une livraison standard à domicile ou pour un retrait en relais colis. Quant aux membres Cdiscount à volonté, ils bénéficient de la livraison rapide à domicile.