Soldes Amazon : l'Echo Plus 2nd Gen + ampoule Philips Hue à 69,99€

Disponible en trois coloris au choix (tissu anthracite, tissu gris chiné et tissu sable), l'Echo Plus 2ème génération est un assistant vocal doté d'un hub Zigbee pour configurer et contrôler facilement les appareils connectés compatibles (d'où l'ampoule connectée comprise dans le pack).

L'assistant embarque des haut-parleurs pour un son Dolby à 360 degrés. Avec l'Echo Plus, il est possible d’écouter de la musique, d’appeler vos proches possédant un appareil Echo ou d'obtenir les nouvelles du jour.