Soldes Amazon : le clavier mécanique Corsair K70 RGB MK.2 au prix choc de 127,49€

Le clavier PC gamer Corsaire K70 proposé en solde chez Amazon est composé de touches « low profile » pour plus de confort de frappe et elles sont dotées d’une grande sensibilité grâce aux switchs mécaniques Cherry MX de Corsair avec un actionnement dès 1,2 mm avec une faible pression (45 grammes).

Sa structure est fine et repose sur un châssis en aluminium anodisé de qualité aéronautique, lui assurant une longévité et une solidité à toutes épreuves même en utilisation intensive sur les jeux vidéo.

Sa conception avec des touches compactes lui permet de bénéficier d’un rétroéclairage RGB multicolore d’une grande luminosité. Plus d’erreur de touches possible pendant une partie, en plus de l’ambiance lumineuse créée, vous voyez sur quoi vous appuyer, même si un vrai gamer connaît son clavier et peut s’en servir les yeux fermés.