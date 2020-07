Soldes d'été : la carte MicroSDXC SanDisk Ultra 400 Go à 50,99€

Cette carte mémoire fabriquée par SanDisk (référence SDSQUAR-400G-GN6MA) est idéale pour étendre la capacité de stockage des smartphones, des tablettes et des appareils photo.



L'accessoire dont le poids est de seulement 4,54 grammes dispose de vitesses de transfert allant jusqu'à 100 Mo/s. La carte mémoire est homologuée A1 pour des performances applicatives et des chargements plus rapides et est compatible avec la vitesse de Classe 10 qui vous permet de saisir de la vidéo Full HD et des photos de haute qualité.