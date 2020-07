Bon plan Amazon : 2 enceintes Ultimate Ears Wonderboom 2 à 100,99€

Dévoilée au grand public avant l'été 2019, la Wonderboom 2 de chez Ultimate Ears est l'enceinte idéale pour vos longues soirées à la maison ou en plein air. Avec ce lot de 2 enceintes, vous pourrez ainsi profiter d'un véritable son stéréo sans fil.

La Ultimate Ears Wonderboom 2 est une enceinte Bluetooth sans fil avec un son à 360 degrés puissant et des basses plus intenses. Elle embarque un bouton Plein Air qui permet d'augmenter instantanément le volume et la clarté du son durant des écoutes en extérieur.

L'enceinte dispose d'une autonomie de 13 heures grâce à sa batterie lithium-ion rechargeable.