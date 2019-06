Ultimate Ears prépare l'été et sort sa Wonderboom 2

Crédits : Ultimate Ears

Des basses encore plus puissantes et jusqu'à 13 heures d'autonomie

Plus puissante, multiroom et certifiée IP 67, laaméliore presque toutes les caractéristiques de l'enceinte Bluetooth phare du constructeur.Taillée pour l'écoute en extérieur, la nouvelle enceinte compacte dese dote d'unela protégeant contre les éclaboussures et l'immersion à 1 m de profondeur.Grâce à un égaliseur intégré et au nouveau mode « Outdoor Boost, » le constructeur garantit un son à 360° plus clair et puissant, même au sein de grands espaces. Ultimate Ears se plie aussi à la mode du multiroom et permet depour obtenir un son stéréo encore plus convaincant.», écrit Charlotte Johs, la Directrice générale d'Ultimate Ears dans son communiqué de presse.Le constructeur américain a aussi pris soin d'et garantie désormais jusqu'à 13 heures d'écoute en continu avec la Wonderboom 2 - soit 30 % de plus que sur le premier modèle.