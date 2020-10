Prime Day Amazon : la carte microSDHC SanDisk Ultra 256 Go à prix réduit !

Le modèle Ultra de la carte mémoire SanDisk (référence SDSQUAR-256G-GN6MA) est destiné aux appareils photo hybrides, aux tablettes et aux smartphones.

Avec 256 Go d'espace de stockage, il sera possible de sauvegarder 640 albums musicaux, 4 800 photos et 1280 minutes de vidéos en HD ; pour un taux de transfert avoisinant les 100 Mo/s.

D'un poids de 4,54 grammes seulement, la carte mémoire est dotée de la classe 10 pour l'enregistrement et la lecture de vidéos Full HD, ainsi que de la performance A1 pour un chargement plus rapide des applications sur smartphone.