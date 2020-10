Amazon Prime Day : 100€ de réduction sur la montre connectée Samsung Galaxy Watch Active 2

Amazon a vu les choses en grand pour cette édition 2020 du Prime Day.

Pour faire plaisir à ses membres Prime, le géant du commerce en ligne a décidé de lancer une offre promotionnelle sur l'achat de la Galaxy Watch Active 2.

L'excellente montre connectée de la marque Samsung (disponible dans un coloris bleu gris, modèle 40 mm) est en effet proposée au prix de 209 euros au lieu de 309,99 euros ; soit une belle réduction de 100 euros de la part du site marchand.

Les frais de port sont bien sûr offerts et pour ceux et celles qui seraient intéressés par le service Prime, il est possible de le tester gratuitement pendant 30 jours.