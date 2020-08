La nouvelle alarme connectée Ring déjà à prix cassé chez Amazon

Pour protéger son domicile contre les vols, la solution la plus efficace reste l’installation d’un système d’alarme, mais cela est souvent compliqué et onéreux, beaucoup ne le font pas. Maintenant vous allez pouvoir protéger votre logement grâce à l’alarme Ring proposée à 229 € chez Amazon.

Ce kit est composé de 5 éléments, la base qui gère les différents éléments et qui donnera l’alerte via la sirène intégrée, puis le pavé numérique qui permet de programmer et d’armer le système depuis l’intérieur de votre domicile. Le système, entièrement sans fil, dispose également d’un amplificateur de signal pour augmenter la portée des différents éléments.

Enfin, vous trouverez dans ce kit un détecteur d’ouverture de porte ainsi qu’un détecteur de mouvement. Pour l’installation, vous n’aurez aucun fil à passer. Juste à placer les différents éléments au meilleur endroit.

Pas besoin de prise non plus, tout fonctionne sur batterie dont l’autonomie annoncée est de 3 ans (excepté l’amplificateur de portée qui doit rester branché, mais dispose d’une batterie de sauvegarde avec une autonomie de 24 heures). De quoi avoir l’esprit tranquille même en cas de coupure de courant.