Le pack volant + pédales Logitech G29 Driving Force à prix cassé chez Amazon

Voilà une offre intéressante proposée par la Team Bons Plans de Clubic. Le volant Logitech G29 avec pédales est proposé à un super prix chez Amazon. Les amateurs de simulation automobile vont apprécier.

Le G29 propose un volant de course à retour de force recouvert de cuir pour un toucher plus réaliste et plus luxueux avec ses coutures faites à la main. Le volant propose une rotation à 900 ° soit 2,5 tours de volant pour ajuster votre angle d’attaque avec précision dans chaque courbe et virage.