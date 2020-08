Bien moins cher que les Airpods, les Huawei FreeBuds 3 sont en baisse pour la rentrée 2020

Vous avez l'habitude mais nous allons bien évidemment commencer par mettre en avant quelques modalités importantes à connaître. La livraison à domicile est gratuite en France métropolitaine puisque nous sommes chez Amazon. Un point retrait peut aussi être sélectionné. Le paiement jusqu'en 24 fois est de la partie pour préserver votre budget. Enfin, la garantie de base est valable pendant deux ans. Une assurance contre les dommages accidentels est proposée à 20,29€ pour deux années complètes.

Les Huawei FreeBuds 3 utilisent la technologie Bluetooth 5.1 pour se connecter à vos appareils. L'appairage est rapide mais également très stable. Grâce à son système double-canal, ce modèle dispose d'un temps de latence extrêmement faible. Au niveau sonore, la qualité est logiquement au rendez-vous grâce au processeur Kirin A1 et à la présence de la réduction de bruit active. Cette dernière supprimera tous les bruits parasites extérieurs pour vous immerger totalement dans vos morceaux préférés. Le son est donc puissant, détaillé et bien plus précis que sur de nombreux écouteurs.