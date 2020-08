Rentrée 2020 : un pack PS4 slim + 4 jeux dont Ghost of Tsushima à 289€ chez Cdiscount

Comme évoqué dans ce bon plan, la PS4 Slim 500Go est fournie avec 4 jeux : Ghost of Tsushima, Ratchet et Clank, Marvel's Spider-Man et Horizon Zero Dawn CE.

Sorti en juillet 2020, Ghost of Tsushima est un jeu d'action qui se passe au Japon. Le joueur est invité à s'y balader pour découvrir ce pays d'antan.

Ratchet et Clank est le remake du premier volet de la saga qui était sortie en 2002 sur PlayStation 2. Un excellent jeu d'action et plates-formes.

Marvel's Spider-Man est un jeu d'action dans lequel nous incarnons le célèbre Peter Parker. L'objectif : protéger la ville de New York des nombreux antagonistes de la licence Marvel.

Horizon Zero Dawn lui vous plongera dans un futur dominé par les machines. Un excellent jeux d'action-RPG en monde ouvert qui en séduira plus d'un !