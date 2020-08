Pour la rentrée, Logitech baisse le prix de sa souris sans fil G305 HERO chez Amazon !

Et si vous profitiez d’une réduction de 30 % chez Amazon pour vous offrir une souris sans fil Logitech G305 Hero ? Sous son air discret, elle cache un capteur optique doté d’une sensibilité de 12 000 PPP et une précision de 400 IPS et 6 boutons programmables.

Elle est compatible Mac et PC et dispose d’une batterie longue durée pour ne pas avoir à la recharger trop souvent. Logitech annonce 250 heures en mode Performance ou jusqu’à 9 mois en mode Endurance. Un témoin lumineux vous avertira lorsque la batterie sera presque entièrement déchargée.

Cette souris sans fil est également facilement transportable avec un ordinateur portable grâce à son emplacement intégré pour ranger le capteur IR. De plus son poids est faible, seulement 99 grammes.