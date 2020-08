L'Amazon Echo Plus 2nd gen + une ampoule connectée Philips Hue à prix cassé !

Vous connaissez probablement déjà les enceintes Amazon Echo. Ces appareils ont depuis quelques années fait leur nid dans des centaines de milliers de foyers. Avec l'Amazon Echo Plus, le constructeur améliore sa formule à commencer par la partie sonore, sérieusement mise à jour.

À l'intérieur du cylindre, entouré d'une protection en tissu du plus bel effet, se cachent un woofer 76 mm et un tweeter 20 mm. Les haut-parleurs, compatibles Dolby Audio, vous offrent un son à 360 degrés de très grande puissance. Vous pouvez y diffuser vos morceaux locaux en Bluetooth mais aussi vous connecter à n'importe quelle plateforme de streaming audio afin de lire vos titres préférés. Sensations garanties avec un son riche en basses et très équilibré malgré tout.

L'Echo Plus renferme également un hub domotique compatible Zigbee. Si vous avez déjà des objets connectés à la maison, vous savez à quel point l'installation peut être pénible puisque chaque type d'accessoire doit posséder son propre pont de connexion, relié à la box internet. Ici l'Echo Plus remplit ce rôle avec l'ampoule Philips Hue, fournie avec l'enceinte. Plus besoin d'accessoires supplémentaires, c'est l'enceinte qui gère le tout, sans un seul fil supplémentaire dans la maison.