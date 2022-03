L'excellente tablette Lenovo Tab P11 chute à moins de 150€

Elle a beau être située en milieu de gamme, cette tablette de Lenovo n'en demeure pas moins attrayante sur bien des aspects. C'est notamment le cas au niveau de son écran 11 pouces avec une définition de 2000 x 1200 pixels. La dalle est relativement grande et agréable à regarder. À l'intérieur de la bête, on retrouve un processeur Snapdragon 662 épaulé par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Une version dotée de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage est aussi de la partie. Quoi qu'il en soit, les performances resteront d'actualité. Vous allez pouvoir lancer plusieurs applications en même temps sans essuyer le moindre ralentissement.