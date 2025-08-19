L'aspirateur robot combine nettoyage complet et gestion automatique de la serpillière, avec une réduction rarement appliquée sur ce type d'appareil.
Le Roborock Qrevo Curv S5X est proposé à 646,06 €, en baisse de 22 % chez AliExpress. Il aspire et lave les sols grâce à une puissance d'aspiration élevée et une gestion autonome des brosses. Il gère la serpillière à l'eau chaude et adapte le nettoyage selon le type de surface, pour un entretien quotidien sans effort.
Le robot aspirateur sépare automatiquement les déchets solides et humides. Il lave ses serpillières à haute température, ce qui limite la propagation des bactéries. Son application mobile permet de programmer un cycle complet sans présence à la maison.
Roborock Qrevo Curv S5X
✅ Les plus
- Aspiration puissante de 17 000 Pa, efficace contre la poussière et les poils d'animaux
- Brosse et serpillière extensibles pour nettoyer au plus près des plinthes
- Lavage de serpillière à l'eau chaude à 75°C limitant les bactéries au sol
- Station multifonction compacte qui automatise séchage et lavage, limitant la maintenance
- Pilotage à distance via application mobile, horaires programmables selon vos habitudes
❌ Les moins
- Navigation parfois moins précise dans les espaces très encombrés
- Nécessite un espace de stationnement dégagé pour la base multifonction
Une gestion autonome du nettoyage pour plus de sérénité
L'aspirateur robot s'intègre facilement dans une routine active. Il aspire, lave et s'auto-entretient sans surveillance, ce qui réduit les manipulations quotidiennes. Son système multi-fonctions gère la poussière et les taches en une seule intervention, sur carrelage comme sur parquet. La serpillière extensible et le lavage à 75 °C en font un choix sérieux pour les familles ou toute personne soucieuse d'un entretien efficace sans y consacrer trop de temps. L'application permet de personnaliser le passage, d'adapter les horaires et de suivre le niveau d'eau ou de poussière depuis un smartphone. La station regroupe toutes les fonctions d'entretien pour limiter le déplacement des éléments et simplifier la maintenance.
Un positionnement adapté à un usage polyvalent
La solution s'affiche à 646,06 € chez AliExpress. Son format autonome, allié à des cycles d'entretien complets, répond aux attentes des foyers cherchant à gagner du temps sans négliger l'hygiène. Le système anti-enchevêtrement et l'ajustement automatique à la surface conviennent à un usage régulier sur différents types de sols. La maintenance centralisée limite les interventions manuelles et simplifie la gestion du matériel, pour un confort d'utilisation durable et un entretien maîtrisé.