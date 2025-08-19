L'aspirateur robot s'intègre facilement dans une routine active. Il aspire, lave et s'auto-entretient sans surveillance, ce qui réduit les manipulations quotidiennes. Son système multi-fonctions gère la poussière et les taches en une seule intervention, sur carrelage comme sur parquet. La serpillière extensible et le lavage à 75 °C en font un choix sérieux pour les familles ou toute personne soucieuse d'un entretien efficace sans y consacrer trop de temps. L'application permet de personnaliser le passage, d'adapter les horaires et de suivre le niveau d'eau ou de poussière depuis un smartphone. La station regroupe toutes les fonctions d'entretien pour limiter le déplacement des éléments et simplifier la maintenance.