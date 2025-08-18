L'aspirateur balai aspire et lave en un seul passage, idéal pour simplifier l'entretien des sols au quotidien.
Le Tineco Floor One S5 combo affiche un prix de 264,99 € chez AliExpress avec une réduction de 18 %. Et bonne nouvelle, avec le code promo FRBS10, vous bénéficiez de 10 € de réduction supplémentaire, soit un prix final de 254,99 € ! Cet appareil aspire et lave les sols en un seul passage pour un nettoyage quotidien sans effort. Il convient aussi pour ramasser rapidement poils d'animaux, miettes ou tâches dans les espaces de vie.
L'aspirateur balai aspire et nettoie à l'eau pour enlever les saletés tenaces du quotidien. Son format compact s'adapte bien aux logements avec animaux ou enfants.
Tineco Floor One S5 combo
✅Les plus
Indice de réparabilité élevé : supérieur ou égal à 8/10 pour une maintenance facilitée
- Fonction 2-en-1 : s'utilise comme aspirateur-balai ou aspirateur à main pour sols, tapis et surfaces textiles
- Aspiration intelligente : adapte automatiquement la puissance à la saleté détectée
- Entretien simplifié grâce à la conception légère et système de nettoyage automatique
- Niveau sonore mesuré : moins de 78 dB en usage, adapté à une utilisation quotidienne
❌ Les moins
- Autonomie limitée à 20 minutes en mode lavage intensif
- Réservoir d'eau propre de 0,5 L : nécessite des recharges régulières dans les grandes surfaces
- Non compatible avec les tapis à poils longs
Un nettoyage efficace au quotidien
L'aspirateur balai transforme l'entretien des sols avec sa double fonction aspiration et lavage. Le niveau sonore reste faible, ce qui permet de nettoyer ou de rafraîchir une pièce sans déranger la maisonnée. Grâce à sa conception légère, il s'utilise facilement d'une pièce à l'autre, même sur plusieurs étages. Vous pouvez rapidement changer de mode pour passer en aspirateur à main et éliminer miettes ou poussières sur les meubles. L'entretien du rouleau et du réservoir est simple, ce qui limite le temps de maintenance et rend l'appareil pratique pour de petites comme de grandes surfaces.
Un tarif bas pour un usage régulier
L'aspirateur est proposé à 264,99 € chez AliExpress, ce qui en fait un choix pertinent pour un entretien régulier des sols. Sa réparabilité élevée lui donne un avantage pour les foyers soucieux de prolonger la durée de vie de leurs appareils. Ce modèle compact et facile à entretenir simplifie l'organisation du ménage au quotidien, en limitant la charge mentale liée à l'entretien de la maison.