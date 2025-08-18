L'aspirateur balai transforme l'entretien des sols avec sa double fonction aspiration et lavage. Le niveau sonore reste faible, ce qui permet de nettoyer ou de rafraîchir une pièce sans déranger la maisonnée. Grâce à sa conception légère, il s'utilise facilement d'une pièce à l'autre, même sur plusieurs étages. Vous pouvez rapidement changer de mode pour passer en aspirateur à main et éliminer miettes ou poussières sur les meubles. L'entretien du rouleau et du réservoir est simple, ce qui limite le temps de maintenance et rend l'appareil pratique pour de petites comme de grandes surfaces.