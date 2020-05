Chute de prix pour le PC portable Acer Swift 14" avant le week-end

Acheter sur Google : le Acer Swift en baisse de prix

Une configuration assez solide

Les bons plans sur Acheter sur Google battent leur plein en ce mois de mai 2020. Après le casque Bose Headphones 700 ou l'iPhone XS , voici un très bon PC portable qui est aussi victime d'une chute de prix sur la plateforme commerciale.Ainsi, le Acer Swift SF314-57-74J9 y est vendu au tarif promotionnel de 759,05 euros au lieu de 999 euros par l'intermédiaire du vendeur Boulanger. La promotion se fait par une remise immédiate de 200 euros et une réduction de 5% avec le coupon BIENVENUEMAI qui est à cocher au cours de l'étape du panier. Ce code est valable jusqu'au 31 mai 2020 et les frais de port sont offerts pour tout retrait du PC portable en magasin Boulanger.Ce PC ultraportable d'un poids de 1,19kg seulement (avec un chassis en aluminium et magnésium) dispose d'une configuration assez solide, comme en attestent ses spécifications.Le Acer Swift SF314-57-74J9 disponible dans un coloris gris acier est notamment doté d'un écran FHD de 14 pouces (résolution IPS de 1920 x 1080px), d'un processeur Intel Core i7-1065G7 (4 Cœurs), d'une mémoire vive de 8 Go en DDR4, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD, d'un contrôleur graphique Intel Graphics Plus Iris et du système d'exploitation Windows 10.Enfin, pour la connectique, le futur acheteur retrouve une carte d'accès réseau sans fil 802.11ac (Intel Wireless Wi-Fi 6 AX201), le Bluetooth 5.0, un port USB 2.0, un port USB 3.1 Gen 1, un port USB Type-C, une prise jack combo Audio/micro compatible casque smartphone 3,5mm et un port HDMI.