L'iPhone XS voit son prix chuter avec ce code promo 🔥

iPhone XS : baisse de prix pour le smartphone d'Apple pendant une durée limitée

Les principales caractéristiques de l'iPhone XS

Prenez donc la direction de la plateforme Acheter sur Google (via le vendeur Boulanger) pour acquérir en promotion l'iPhone XS dans sa version 64 Go.Alors qu'il est vendu initialement à 1039 euros, le smartphone voit son prix baisser à 699 euros ; soit une remise immédiate de 340 euros. Une fois le téléphone mis dans le panier, Google vous propose de cocher le coupon BIENVENUEMAI qui vous donne droit à 5% de réduction supplémentaire (valable jusqu'au 31 mai 2020). Avec cet autre rabais, le prix de revient de l'iPhone XS est alors de 664,05 euros.En ce qui concerne la livraison, les frais de port sont offerts si le retrait du smartphone est effectué en magasin Boulanger.Proposé dans un coloris gris sidéral, l'iPhone XS est doté d'un écran Super Retina de 5,8" (résolution 2436 x 1125 pixels) ; d'un double appareil photo grand angle et téléobjectif de 12 MP ; d'une mémoire vive de 4 Go RAM ; du Face ID pour l'authentification sécurisée et Apple Pay ; et enfin, de la puce A12 Bionic avec Neural Engine de nouvelle génération.Grâce à l'indice IP68, le smartphone est résistant à la poussière et à l'eau (profondeur maximale de 2 mètres pendant 30 minutes maximum).Vous voulez en savoir plus sur le produit ? Alors n''hésitez pas jeter un coup d'oeil sur notre article consacré au test de l'iPhone XS