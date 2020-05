Un code promo fait chuter le prix du Google Pixel 4

Où acheter le Google Pixel 4 au meilleur prix ?

Un smartphone pour les accros à la photo

C'est donc sur la plateforme Acheter sur Google (par l'intermédiaire du vendeur Boulanger) qu'il faudra se rendre pour acheter le Pixel 4 au meilleur prix.Le smartphone de Google est proposé actuellement au tarif de 569,05 euros au lieu de 599 euros. La remise de près de 30 euros se fait grâce au coupon BIENVENUEMAI qui est à cocher lors de l'étape du panier. Le code promotionnel est valable jusqu'au 31 mai 2020 inclus.À propos de la livraison du produit, elle se fait gratuitement en magasin Boulanger.Dévoilé en même temps que le Pixel 4 XL , le Google Pixel 4 a notamment été conçu pour les accros à la photo grâce à une caméra arrière de 12 + 16 MP et une caméra avant de 8 MP.Grand frère du Pixel 3 dont la commercialisation a cessé à la fin du mois de mars 2020 , le Pixel 4 est un téléphone doté d'un écran AMOLED bord à bord de 5,7 pouces (résolution 2160 x 1080 pixels), d'un processeur Qualcomm Snapdragon 855 Octocoeur, d'une mémoire RAM de 6 Go, d'un espace de stockage de 64 Go et d'une batterie de 2800 mAh ; le tout tournant sous le système d'exploitation Android 10.Quant à la connectique, on retrouvera le Bluetooth 5.0, le Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, un port USB Type-C et la reconnaissance faciale pour le déverrouillage.