La Smart TV QLED Samsung Q67R en promo ce lundi

Boulanger : baisse de prix pour le téléviseur QLED Samsung QE65Q67R

Les principales caractéristiques de la TV

C'est donc sur le site Boulanger où il est possible de se procurer une superbe Smart TV Samsung modèle 2019 sous les 900 euros.Affichée à 1490 euros en temps normal (prix de vente conseillé), la TV QLED QE65Q67R du constructeur coréen est à exactement 899 euros ; soit une remise immédiate de 40% de la part du site marchand français.Deux modes de livraison gratuite sont suggérés par Boulanger : la livraison du téléviseur à domicile ou le retrait du produit en magasin.Le Samsung QLED Q67R est notamment équipé d'un écran 4K UHD de 65 pouces (diagonale de 163 cm, résolution 3840 x 2160 pixels) et d'un processeur ultra-puissant (intégrant une Intelligence Artificielle) appelé Quantum Processor.Le téléviseur est compatible HDR+ qui est une technologie permettant d'augmenter le niveau de détail de l'image et son contrasteCôté connectique, on retrouve 4 ports HDMI 2.0, 1 composite, 1 sortie optique, 2 ports USB, 1 Slot PCMCIA, 1 entrée antenne, 1 entrée satellite et 1 port Ethernet.Enfin, grâce à l'intégration du Wifi et surtout de la technologie Smart TV, le téléviseur vous permet d'installer pas mal d'applications comme myCanal, Netflix, Disney+, Prime Video ou encore Spotify.