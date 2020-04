Bon plan VPN : l'offre HMA en ce moment à moins de 3€

Pourquoi Clubic recommande le VPN HMA ?

Test HMA : découvrez notre avis sur HMA

Un VPN pas cher et fiable

Une vague de fonctionnalités

Cette réduction n'est valable que pour quelques heures encore. Il n'y a donc pas une minute à perdre. L'économie de -73% est valable sur l'abonnement de trois ans à HMA. Ce dernier est facturé à 107,64€ (soit 2,99€/mois) au lieu de 395,64€. Le règlement peut être effectué par carte bancaire ou depuis un compte PayPal. Pour en finir avec les modalités, sachez qu'une garantie « Satisfait ou Remboursé » de 30 jours est de la partie. Vous pouvez donc essayer ce VPN et vous en séparer dans le délai imparti s'il ne vous convient pas.HMA donne accès à plus de 290 emplacements dans pas moins de 190 pays. Vous bénéficierez d'accès ultra rapides à des serveurs 20 Gbps. Le maître-mot est la rapidité puisque la connexion se fera en un clic. Vous aurez même la possibilité de changer d'adresse IP toutes les 10 minutes pour protéger au maximum vos informations privées. Aussi, un compte HMA peut être utilisé sur cinq appareils différents. Toute la famille pourra en profiter.En plus des éléments que nous venons de citer, HMA propose des outils supplémentaires pour protéger vos données personnelles. Par exemple, un arrêt d'urgence est de la partie pour bloquer la connexion internet si le VPN doit s'arrêter. Un logiciel pour lutter contre les fuites de données est également inclus et les serveurs DNS sans logs garantissent une confidentialité optimale à chaque instant.Une fois encore, c'est un VPN très complet qui se présente à nous. Il comprend toutes les fonctionnalités majeures pour naviguer sur internet en toute sécurité. Foncez sur cette promotion avant qu'elle ne disparaisse.