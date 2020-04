Bon plan PC portable : 100€ de réduction immédiate sur le Asus Vivobook

Boulanger : un excellent PC portable Asus en promotion

Les points clés du VivoBook

Prenez donc la direction du site marchand Boulanger pour vous procurer en promotion un excellent PC portable Asus.Le modèle SS412DA-EK320T, qui est normalement vendu à 799 euros, est affiché au prix réduit de 699 euros. Cela vous fait donc une économie réalisée de 100 euros.Concernant le retrait du produit à l'issue de l'achat, il est nécessaire de privilégier la livraison à domicile. Au vu du contexte actuel lié à la crise sanitaire, les délais de livraison peuvent être prolongés.Equipé du pavé tactile intelligent NumPad, ce VivoBook d'Asus est notamment doté d'un écran de 14 pouces (avec une résolution de 1920 x 1080 pixels), d'un processeur AMD Ryzen 7 - 3700U, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage de 256 Go en SSD ; le tout tournant sous Windows 10.D'un poids de 1,5 kilo seulement, le PC portable est équipé du Wifi 802.11 ac, du Bluetooth, d'u port USB 3.1, d'une sortie HDMI, d'un port USB 2.0, d'un port USB 3.1 Gen 1 (type C) et d'une prise combo casque / micro.D'autres PC portables de la marque Asus font aussi l'objet d'une promotion. Nous vous invitons donc à consulter notre article consacré à une sélection de 5 produits de la gamme Asus