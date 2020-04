Bon plan PC portables : le top des deals pour travailler à la maison, comme au bureau !

La gamme Asus en promo chez Darty

Des PC portables Asus pour tous les budgets

Pack PC portable Asus + sacoche + Office 365

Pack PC portable Asus Chromebook + housse + Office 365

PC portable Asus + Office 365

PC portable Asus Vivobook S15

PC portable Asus Zenbook 14 avec NumPad

Pour cette sélection, nous nous sommes rendus chez Darty qui est considéré comme l'un des sites marchands les plus populaires en France. L'enseigne est en effet connue pour proposer de belles offres promotionnelles à ses clients, notamment sur les PC portables. Tous les modèles que vous verrez ci-après bénéficient d'une garantie de 2 ans de la part de Darty.À l'occasion de cette période de confinement, Darty a choisi de privilégier la livraison gratuite et rapide à domicile plutôt que le retrait gratuit dans ses magasins.Après avoir présenté le site marchand Darty et son service de livraison rapide à domicile, passons désormais à notre sélection de PC portables idéals pour travailler à la maison, comme au bureau !Commençons par le Asus VivoBook 14 avec NumPad accompagné d'une sacoche et d'un an d'abonnement à Office 365 personnel. L'ensemble y est vendu à 259,99€ au lieu de 379,99€.Destiné à la bureautique, ce PC portable embarque essentiellement un écran LED 14" HD de 1366 x 768 pixels, un processeur Intel Celeron N4000, une mémoire vive de 4 Go de RAM et un espace de stockage de 64 Go eMMC ; le tout sous Windows 10S. Pour la connectique, l'appareil dispose de 2 ports USB 3.0, du Bluetooth 4.0 et d'un lecteur de cartes micro SD.Pour 90 euros supplémentaires, vous avez le Asus Chromebook C423 avec une housse et une souris. Il dispose quasiment des mêmes caractéristiques du modèle présenté ci-avant ; sauf qu'il dispose de 8 Go de RAM et du système d'exploitation Chrome OS.Le Chromebook est notamment doté de 3 ports USB 3.1 Type C et de 2 ports USB 3.0, pour la partie connectique.Continuons notre sélection avec cette offre comprenant l'Asus Vivobook E12 et 1 an d'Office 365 Personnel.Le PC portable, qui est vendu à 299,99 euros, est équipé d'un écran LED 11,6" HD, d'un processeur Intel Celeron N4000, d'une RAM de 4 Go, d'un espace de stockage de 64 Go eMMC, d'une carte graphique Intel UHD Graphics 600, du système Windows 10 S, d'une webcam, d'un port HDMI, de 2 ports USB 3.1 Type C, du Bluetooth 4.1 et d'un lecteur de cartes micro SD.Pour ceux et celles qui cherchent un PC portable Asus capable de faire tourner des logiciels de retouche photo, il y a le modèle Vivobook S15 vendu à exactement 599,99 euros.Tournant sous Windows 10, ce laptop embarque un écran 15,6 pouces Full HD d'une résolution de 1920 x 1080 pixels, un processeur AMD Ryzen 5, 8 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go. Vous pouvez brancher cet ordinateur portable directement sur votre téléviseur ou écran compatible grâce au port HDMI intégré.Un lecteur de cartes micro SD est également disponible pour récupérer facilement vos fichiers. Pour votre souris, votre casque ou votre support de stockage, 2 ports USB 2.0, 1 port USB 3.1 et 1 port USB 3.1 type C sont là pour brancher vos périphériques.Enfin, terminons notre sélection avec ce PC portable Asus Zenbook 14 avec NumPad de 14 pouces Full HD vendu à 719,99 euros. Ce laptop possède un processeur AMD Quad Core R7-3700U.Côté caractéristiques, on retrouve aussi une RAM de 8 Go, un espace de stockage de 256 Go SSD et une carte graphique AMD HD Graphics.Si vous voulez vous acheter un PC portable Asus idéal pour travailler à votre domicile et à un bon prix, vous avez ici un large choix avec cette sélection qui vous a été suggérée par la Team Clubic Bons Plans. Bon shopping à vous !