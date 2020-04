Smart TV 4K : le top des bons plans à saisir en ce début de semaine

150 euros de remise sur la Smart TV Hisense chez Boulanger

L'excellente Philips The One à -30% chez Fnac

À titre d'information, il n'y a aucuns frais de port supplémentaires si vous choisissez la livraison à domicile pour l'achat de l'un de ces deux téléviseurs. Au vu du contexte actuel lié à la crise sanitaire en France, il est en effet fortement recommandé d'opter pour ce type de livraison.Commençons par la Hisense H55U8B vendue en ce moment en promotion par Boulanger.Ce téléviseur doté d'un écran sans bord de 55 pouces (soit une diagonale de 139 cm) est proposé au tarif promotionnel de 549 euros au lieu de 699 euros. Compatible HDR, cette TV connectée embarque notamment une luminosité de 1000 cd/m², une fréquence de balayage native de 100 Hz et une résolution de 3840 x 2160 pixels grâce à la définition 4K Ultra HD.D'une puissance de 2x10 watts, l'appareil est équipé de 4 ports HDMI et de 2 ports USB.Du côté de la Fnac, la Philips The One 58PUS7304 bénéficie de 30% de réduction. Affiché à 999 euros, le téléviseur voit son prix baisser à 699 euros grâce à la remise du site marchand. Cette offre est valable jusqu'au lundi 27 avril 2020 à 13 heures.À l'inverse de la Hisense, le modèle The One de Philips dispose du système Android TV. Ce dispositif conçu par Google permet à l'utilisateur de switcher le contenu multimédia de son smartphone ou de sa tablette vers l'écran du téléviseur.De plus, grâce à la fonction Ambilight de Philips, les films et les jeux sont plus immersifs, la musique bénéficie d'un véritable son et lumière, et l'écran semble plus grand.À noter que, si vous souhaitez un format de téléviseur plus petit, vous pouvez toujours vous procurer cette Smart TV Toshiba 50" 4K HDR en promotion.