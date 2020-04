Une Smart TV Toshiba 50" 4K HDR à un prix encore jamais vu !

Cdiscount : baisse de prix sur la Toshiba 50UA3A63DG 4K UHD

Une TV connectée avec Android TV

La Team Clubic Bons Plans vous invite à prendre la direction de Cdiscount où l'enseigne française effectue une promotion sur l'achat de la Toshiba 50UA3A63DG 4K UHD.Affiché en temps normal à 419 euros, le téléviseur voit son prix baisser à 332,62 euros ; soit 86 euros de remise immédiate.Au vu du contexte actuel lié à la crise sanitaire en France, des frais de port sont susceptibles d'être ajoutés au montant du produit pour une livraison à domicile. De leur côté, les membres CDAV sont dispensés des frais de port.La Toshiba 50UA3A63DG est équipée d'un écran de 50 pouces (diagonale de 126 cm) à rétroéclairage par LED. Elle embarque les technologies 4K UHD et HDR.Cette TV connectée est aussi dotée du système Android TV, d'un navigateur Web et de l'assistant vocal de Google.Pour la connectique, on retrouvera 4 ports HDMI, 2 ports USB, 1 entrée vidéo composite, 1 entrée audio, 1 entrée vidéo composante / VGA, 1 prise réseau, 1 prise pour le casque et 1 sortie audio numérique (optique). Ces connecteurs vous permettront de lire vos contenus multimédias provenant d'une clé USB et de connecter un lecteur Blu-Ray ou encore une console de salon.