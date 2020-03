Boulanger a encore frappé ! Le smartphone Huawei P30 Pro en promotion

Un téléphone surpuissant

L'un des meilleurs photophones jamais vus

Le P30 Pro est l'un des derniers nés de la marque Huawei et aussi l'un de ses appareils les plus plus puissants. Le constructeur a intégré HiSilicon Kirin 980, l'une de ses puces les plus véloces, pour vous permettre d'utiliser n'importe quelle application ou de jouer à n'importe quel titre 3D sans ressentir de ralentissements. De plus le smartphone intègre le Google Play Store et l'accès à l'immense catalogue mis à disposition par Google.L'écran est aussi un véritable tour de force pour Huawei qui propose une dalle de 6,4 pouces, sans bordures avec une caméra intégrée dans une minuscule encoche. Le capteur d'empreintes est quant à lui intégré directement dans l'écran pour gagner encore plus en affichage. La technologie AMOLED permet quant à elle une excellente colorimétrie et des noirs profonds.Pour la partie photo, Huawei a mis le paquet, dénomination Pro oblige. Le P30 Pro dispose d'un module triple capteur conçu en collaboration avec Leica avec dans le détail un objectif grand angle 40 mégapixels, un ultra grand-angle 20 mégapixels et un téléobjectif à 8 mégapixels pour un zoom hybride 10x. Le téléphone possède également un mode nuit pour vos clichés en basse lumière. A l'avant la caméra est un capteur 30 mégapixels qui vous permet de prendre des selfies ultra détaillés avec une excellente gestion de la luminosité.Enfin le P30 Pro est compatible avec toutes les meilleures normes du marché comme le WiFi 802.11 ac, le Bluetooth 5.0 et la 4G+. Pour l'autonomie, le téléphone peut compter sur une batterie de 4 200 mAh et la recharge rapide pour récupérer l'intégralité de votre batterie en seulement une heure. La charge par induction est également au programme de ce smartphone qui coche décidément toutes les bonnes cases.Boulanger vous propose actuellement cet excellent smartphone pour un prix de 629€, soit une belle économie de 25% à ne pas rater.