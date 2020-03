Avec la sortie du Samsung Galaxy S20, son grand frère le S10e voit son prix chuter

Pourquoi Clubic recommande le Samsung Galaxy S10e ?

Le format idéal pour une utilisation à une main

Mêmes performances que les Galaxy S10 et S10+

Polyvalent en photographie

Stabilisation vidéo exemplaire

Test produit : découvrez notre : découvrez notre test du Samsung Galaxy S10e

Un Samsung Galaxy à petit prix !

Expert en photographie et en son

C'est le site Boulanger qui se charge de vendre et d'expédier cet article une fois l'achat réalisé via le programme Acheter sur Google. Habituellement proposé à 499€, le Samsung Galaxy S10e est disponible à 419€ avec le code promo MARS10. Notez que la livraison à domicile est assurée gratuitement, tout comme le retour dans un délai de 15 jours. Cette option est idéale si jamais vous n'êtes pas convaincu par ce produit. Vous savez déjà tout au niveau des modalités de cette commande. Passons maintenant aux caractéristiques techniques du smartphone en question.Le Samsung Galaxy S10e est équipé d'un écran AMOLED 5,8 pouces avec une définition de 2280 x 1080 pixels. La dalle est très agréable à regarder et sa taille raisonnable vous permettra d'utiliser le mobile avec une seule main. Il passera même dans votre poche, ce qui est un véritable luxe en 2020. Au niveau de sa configuration, il embarque un processeur Exynos 9820, 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Les performances sont similaires à celles obtenues sur un S10 et un S10+. Vous pourrez donc faire tourner n'importe quelle application et tous les jeux vidéo sans le moindre ralentissement.Autre excellent point, le mobile assure aussi sur la partie réservée aux photos. En effet, les capteurs 12 mégapixels + 16 mégapixels (grand-angle) offrent de nombreuses possibilités. À l'avant, c'est un module 10 mégapixels qui répond présent. Pour ce qui est de l'audio, le son délivré est très détaillé et une prise jack 3,5 mm est de la partie. Enfin, l'autonomie assurée par la batterie 3100 mAh peut atteindre une journée et demi. Comptez environ 1h30 pour recharger le smartphone à 100%.Samsung n'a plus grand chose à prouver dans le monde merveilleux des smartphones. Le Galaxy S10e donne accès à de réels avantages comme une puissance impressionnante, une polyvalence indéniable en photographie, une partie audio travaillée et un design compact des plus agréables. Bref, une valeur sûre.