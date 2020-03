Chute de prix sur le Pack Huawei Watch GT2 + Ecouteurs Buetooth

Une vraie belle montre remplie de technologie

Un kit complet pour s'entrainer au son de sa musique préférée

L'été approche à grands pas et vous souhaitez peut-être reprendre une activité sportive pour retrouver la forme et pourquoi pas perdre un peu de poids. Une montre connectée est un appareil idéal pour cela, grâce à ses nombreux capteurs qui permettent d'analyser le rythme cardiaque, les calories brulées et la distance parcourue en course.La Hyawei GT 2 intègre tous ces dispositifs mais propose également un design très élégant. Bon nombre de montres connectées ont adopté un format carré, qui les fait plus ressembler à de petits ordinateurs sur le poignet. Le constructeur a lui préféré un boitier rond, qui imite les montres les plus luxueuses. L'écran AMOLED offre une excellente résolution pour afficher l'heure en permanence avec ses dizaines de cadrans pré-enregistrés ainsi que toutes vos notifications et le suivi de vos entrainements.L'appareil permet de mesurer vos progrès en course mais également en natation avec le suivi intégré des longueurs et des mouvements de bras. Pour ce faire la Huawei GT2 est étanche jusqu'à 50 mètres et ne craint ni l'eau ni la poussière. L'application dédiée pour votre smartphone vous offre ensuite un historique de vos exercices et une courbe de progression pour vous permettre de vous améliorer jour après jour.Quoi de mieux que de s'isoler dans sa musique lorsque l'on pratique une activité sportive? Le pack proposé ici inclut également une paire d'écouteurs Bluetooth intra-auriculaires, qui offrent un très bon maintien dans l'oreille ainsi qu'une isolation passive permettant d'atténuer les bruits extérieurs. Ils se connectent directement sur votre montre afin de ne pas emporter votre smartphone avec vous et éviter de le faire tomber ou tout simplement pour ne pas être encombré avec votre téléphone.Ce pack très complet et destiné aux sportifs et aux personnes souhaitant se remettre en forme vous est proposé à un prix exceptionnel de 219€ seulement. Une offre à ne rater sous aucun prétexte.