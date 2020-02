Prix imbattable pour le Pack Huawei : Watch Gt 2 + Freelace

Restez à la pointe de la technologie

Nous sommes sur Google Shopping pour cet article vendu et expédié par Boulanger. Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, vous allez devoir utiliser le code qui va suivre au moment de valider l'achat. Il vous permettra d'économiser -15% sur votre commande : FEV15. Cette offre est valable jusqu'au 29 février. Sachez aussi que la livraison à domicile est gratuite et que vous aurez 15 jours pour renvoyer le pack si vous n'êtes pas satisfait. Maintenant, passons aux différentes spécificités.Ce bundle comprend une montre connectée Huawei Watch GT 2. Elle possède un écran AMOLED avec une diagonale de 1.39 pouce et une définition de 454 x 454 pixels. Ce modèle tiendra à votre poignée grâce à un bracelet en silicone résistant et qui n'irritera pas votre peau. La montre dispose de plusieurs capteurs pour mesurer le rythme cardiaque et suivre vos performances sportives au quotidien. Elle propose également un baromètre, un altimètre, un gyroscope, un accéléromètre et un GPS. Pour ce qui est de l'autonomie, comptez sur une grosse semaine d'utilisation avant de devoir passer par la case recharge.De plus, une paire de Freelace est de la partie. Ces écouteurs pourront être appairés à vos différents appareils (smartphone, tablette, ordinateur...) en passant par le Bluetooth. Le son délivré sera d'une grande qualité grâce à des basses puissantes et des aigus extrêmement clairs. L'autonomie montera jusqu'à 18 heures. Enfin, terminons sur le câble à mémoire de forme que vous pourrez enrouler très facilement et sur la finition qui mélange titane, nickel et silicone pour une solidité à toute épreuve.Le pack que nous venons de mettre sur le devant de la scène comprend deux produits de grande qualité. Il parlera forcément aux amoureux de nouvelles technologies. Bref, c'est une promotion à ne pas rater avant le week-end.