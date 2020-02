Bon plan smartphone : le Huawei P30 128 Go au meilleur prix

Promo sur le Huawei P30 chez Google Shopping

Huawei P30 : ses principales caractéristiques

Vous avez donc exactement jusqu'au samedi 29 février 2020 inclus pour obtenir le Huawei P30 à exactement 369 euros au lieu de 399 euros chez Carrefour, via la plateforme Google Shopping. La remise de 30 euros se fait par l'intermédiaire duqui est à saisir lors de l'étape du panier. Deux coloris sont disponibles pour cette promotion : le nacré et le noir.Pour éviter de payer d'éventuels frais de port supplémentaires, il est vivement conseillé de retirer gratuitement le téléphone dans le magasin Carrefour de votre choix.Sorti au cours du printemps 2019, le Huawei P30 séduira surtout les amateurs de belles photographies puisque le smartphone embarque un triple capteur arrière de 40 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.4) + 16 MP (f/2.2) et un capteur avant de 32 MP (f/2.0).Du côté des autres caractéristiques, le téléphone du constructeur chinois dispose d'un écran OLED de 6,1 pouces (définition de 2340 x 1080 pixels), d'un processeur Kirin 980 (7 nm), d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un stockage interne de 128 Go (extensible jusqu'à 256 Go via carte mémoire), d'une batterie de 3 650 mAh et du système d'exploitation mobile Android 9.0 Pie (avec surcouche EMUI 9.1).Si vous voulez davantage de renseignements sur le smartphone, sachez que vous pouvez consulter notre article associé au test du Huawei P30 qui a eu la très bonne note de 4,5/5 de la part de la rédaction Clubic.