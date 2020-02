Bon plan pCloud : l'offre 2To à vie disponible à moins 75%

Pourquoi Clubic vous recommande pCloud ?

Une offre à vie au meilleur prix

Une grande capacité de stockage

Une solution simple et sécurisée

Le stockage ne sera bientôt plus un problème !

Une utilisation très simple !

L'avis de Clubic sur le service pCloud

Si vous avez l'habitude de partager de très gros fichiers, vous savez combien la question du stockage est primordiale et peut s'avérer être un véritable casse-tête. Depuis quelques années avec l'émergence du Cloud, de nombreuses solutions de stockage en ligne ont vu le jour.Aujourd'hui, nous avons choisi de nous concentrer sur pCloud, qui est très probablement la meilleure solution à ce jour pour régler définitivement vos problèmes de stockage. Bonne nouvelle, pCloud propose en ce moment une très belle promotion sur son offre Premium Plus à vie ! Habituellement proposée à 980€, elle est en ce moment disponible à 245€, soit une réduction de 75% ! Précisons que le paiement s'effectue en une seule fois via carte bancaire, Paypal et même Bitcoin.Cette solution vous propose un espace de stockage en ligne de 2 To. Une capacité idéale pour stocker un maximum de données, qu'il s'agisse de photos, de vidéos, ou encore de fichiers occupant une place importante. Grâce au Cloud, vous pourrez libérer beaucoup d'espace sur vos appareils en stockant vos fichiers en ligne.En plus de l'espace de stockage, vous pourrez profiter de 2 To en trafic de téléchargement, d'une personnalisation des liens de téléchargement et de 30 jours d'historique de corbeille. Cette dernière option s'avère très pratique, plus de mauvaises surprises lorsque vous supprimez un fichier par mégarde !Une fois les données stockées vous pourrez les partager avec d'autres utilisateurs. L'un des points forts de pCloud réside dans sa simplicité d'utilisation. Ainsi, pour partager un fichier à un utilisateur, il vous suffit d'envoyer un lien de téléchargement à votre interlocuteur qui pourra alors consulter ces données. Notez que l'offre vous permet de partager votre espace avec 5 personnes de votre famille et ce gratuitement !Afin d'assurer la sécurité de vos données, la solution utilise le chiffrage 256-bit AES et vous permet de faire des copies de vos données sur différents serveurs (5 copies maximum).Nous avons eu l'occasion de tester le service pCloud au sein de la rédaction Clubic. Vous pouvez retrouvez notre test complet de pCloud sur Clubic. Avec une note de 4,5/5, cette solution de stockage en ligne nous a clairement conquis avec ses multiples prestations et son tarif très compétitif.Vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir sur la solution de stockage en ligne pCloud. Si elle vous intéresse, ne tardez pas trop, la promotion ne va pas durer éternellement.