Smartphone Huawei P30 à moins de 430€ au lieu de 650€ en ce moment sur Amazon

Passez chez Huawei

Le P30 assure à tous les niveaux !

C'est Amazon qui est à la tête de cette bonne affaire. Le site américain est toujours un fervent adepte de la livraison gratuite en France métropolitaine. Vous pouvez aussi sélectionner le point retrait de votre choix pour récupérer la commande. Notons tout de même que ce produit sera expédié uniquement 2 à 4 semaines après l'achat. Il va donc falloir faire preuve d'un peu de patience. Enfin, sachez que la garantie de ce mobile est valable pendant 2 ans. Il est temps de passer aux caractéristiques techniques de ce téléphone portable.Le Huawei P30 dispose d'un écran OLED avec une diagonale de 6,1 pouces et une définition de 2340 x 1080 pixels. Du côté de sa configuration, nous retrouvons un processeur Kirin 980 accompagné par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Cet espace est extensible jusqu'à 256 Go via NM Card. La puissance est donc au rendez-vous puisque vous pourrez naviguer d'une application à une autre avec une fluidité optimale et lancer n'importe quel jeu. Les graphismes seront très détaillés sur les softs les plus gourmands en ressources. Pour ce qui est de son design global, le Huawei P30 est une vraie réussite.Les photographes en herbe pourront se régaler avec ce mobile. En effet, il est équipé de trois capteurs situés dans son dos. Le module principal est un 40 mégapixels épaulé par un second module grand-angle de 8 mégapixels et un troisième ultra grand-angle de 16 mégapixels. La marque chinoise est une référence en la matière. À l'avant, c'est un ultime module de 32 mégapixels qui prendra vos selfies. Grâce à la batterie 3650 mAh, le P30 pourra tenir plus de deux journées complètes. Cerise sur le gâteau, il n'aura besoin que d'une grosse heure pour être rechargé totalement. Enfin, le capteur d'empreintes est placé sous l'écran et ce modèle est étanche (IP53).Ce Huawei P30 a tout pour plaire. C'est un des meilleurs mobiles actuellement disponibles sur le marché. Son rapport qualité/prix est des plus séduisants grâce à la promotion en vigueur. Bref, une valeur sûre !