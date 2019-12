Montre connectée Multisports Garmin à 488,88€ au lieu de 599,99€ chez Amazon

Restez connecté à vos activités

La technologie au service du bien-être

Ce bon plan a été mis en ligne par le géant américain Amazon. La livraison gratuite est d'actualité en France métropolitaine et le paiement jusqu'en 24 fois est également de la partie. En choisissant cette option, vous devrez donc débourser 22,46€ par échéance. Amazon met aussi à votre disposition plusieurs accessoires ainsi qu'une assurance dommage accidentel de deux ans à 77,12€. Pour ce qui est de la garantie constructeur de ce produit, elle est valable pendant deux ans également. Voilà pour les modalités, passons maintenant aux différentes fonctionnalités de cette montre connectée très performante.La Garmin Fenix 6S dispose d'un écran 1,2 pouce avec une lunette en acier inoxydable. Cet exemplaire résistera parfaitement aux chocs, à l'eau et aux températures extrêmes. L'écran, qui restera constamment allumé, affichera des informations extrêmement pratiques pour vos activités. En effet, vous aurez accès à vos données d'entraînement avec vos dynamiques du moment. Vous pourrez donc suivre votre progression au fil des jours. La montre vous renseignera sur de nombreuses disciplines comme la course à pied, le cyclisme, la randonnée et bien plus encore. Tous les sportifs y trouveront leur compte.En plus de mesurer en temps réel la fréquence cardiaque de son porteur, la montre connectée Garmin Fenix 6S embarque beaucoup d'outils et autres applications. Par exemple, la fonction ClimbPro planifiera vos futures ascensions avec des données précises sur le pourcentage d'une pente et la distance totale à parcourir. Le capteur ABC dispose d'un altimètre, d'une boussole ainsi que d'un baromètre pour tout savoir sur une randonnée. Le paiement sans contact Garmin Pay est aussi à votre disposition. Enfin, une fonction de suivi et de sécurité se chargera l'alerter automatiquement vos proches en cas d'accident. Vous pouvez aussi connecter la montre à un smartphone pour recevoir des notifications, des messages ou encore des alertes.Cette montre connectée est un vrai bijou de technologie. Elle conviendra très bien aux sportifs et à ceux qui auraient envie de mesurer leurs performances. Bref, vous ne manquerez de rien avec ce superbe modèle.