Boursorama Banque : 130€ offerts et la carte Visa Ultim gratuite jusqu'au 29/10

Une banque en ligne, simple et connectée



130€ offerts pour toute inscription avec notre partenaire Panorabanques

Boursorama Banque s'est fait rapidement un nom dans l'univers des banques en ligne. L'établissement possède désormais plusieurs centaines de milliers de clients qui ont fait le choix d'une banque totalement digitale, sans frais cachés et sans la lourdeur administrative que l'on peut connaitre dans son établissement traditionnel.Avec l'offre Boursorama Banque, tout se passe en ligne depuis son application mobile. Le fonctionnement est clair, intuitif et l'on peut contrôler son argent du bout des doigts sans jamais parler à un conseiller. Une assistance est bien évidemment prévue en cas de problème mais la quasi intégralité des opérations s'effectue par soi-même depuis son smartphone. Finies les interminables files d'attente au guichet le plus proche de chez soi.L'inscription est tout aussi rapide et s'effectue en ligne. Vous n'aurez qu'à scanner les différents documents demandés par la banque pour conformer votre identité et vos revenus mensuels. Prenez simplement en photo vos justificatifs papier et envoyez-les depuis l'applications pour valider l'inscription.Pour vous accueillir comme il se doit, notre partenaire Panorabanques.com et Boursorama mettent les petits plats dans les grands en vous proposant 130€ versés directement sur votre compte à l'inscription. Dans le détail, 50€ sont offerts pour l'ouverture de compte et 80€ pour la commande d'une carte bancaire. Et comme si cela ne suffisait pas, Boursorama Banque vous offre actuellement la carte bancaire Ultim comprenant un pack complet de services comme des assurances et aucun frais sur les retraits à l'étranger.L'offre n'est disponible que jusqu'au 29 octobre, il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter de cette offre exceptionnelle, en saisissant le code PWK130 sur la première page du formulaire d'inscription. C'est l'occasion idéale de tester tous les avantages proposés par cette banque en ligne.