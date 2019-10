Carte micro SD Sandisk Ultra 200Go à 27,88€

Vos données seront sauvées !

Choisissez le modèle qui vous convient

Pour bénéficier de cette réduction généreuse, nous sommes allés chez eBay. Le site vous livrera le produit gratuitement à domicile. Si jamais vous n'êtes pas satisfait par les performances de la carte micro SD, vous aurez la possibilité de la renvoyer sous 30 jours (les frais de retour seront à votre charge). Il sera primordial de se montrer patient car la livraison interviendra uniquement entre 2 semaines et un mois après l'achat. Si vous êtes intéressé, nous vous conseillons de vous dépêcher car les stocks sont extrêmement limités.Cette carte micro SD signée Sandisk possède un espace de stockage de 200 Go. Vous pourrez l'insérer dans un smartphone, une tablette ou même dans une Nintendo Switch. En effet, grâce à la classe de performance A1, elle s'adaptera parfaitement à un mobile pour le besoin des applications. De plus, sa vitesse de transfert peut atteindre jusqu'à 100 Mo/s. Les fichiers les plus volumineux seront donc copiés en un rien de temps.Nous n'avons pas encore terminé d'évoquer toutes les qualités de la carte micro SD. En effet, cette dernière enregistrera des vidéos en Full HD à la perfection via sa classe de vitesse UHS U1 et sa classe 10. Ce n'est pas tout puisque ce modèle est également résistant aux chocs, à l'eau ou encore aux températures extrêmes. Enfin, si jamais la version 200 Go ne vous convient pas, vous pouvez choisir entre plusieurs capacités différentes allant de 16 à 256 Go.Posséder une carte micro SD est une nécessité absolue de nos jours. Presque tous nos appareils utilisent ces périphériques de stockage pour se soulager un peu. Sandisk réalise sans aucun doute les meilleurs modèles du marché. Ainsi, vous êtes face à une valeur sûre avec un tarif très compétitif à quelques jours du Black Friday. N'hésitez pas une seule seconde !